Potrebbe fare film a luci rosse Lucas Peracchi | spunta una foto pazzesca | occhio alla dotazione

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ai follower di, fidanzato di Mercedesz Henger, non sfugge un dettaglio dell'ultimapubblicata su Instagram. “Sei super dotato”, gli scrivono in diretta (la posta privata di Instagram). E, infatti,mette in mostra tutta la mercanzia durante unad'ordinanza dopo l'allenamento. Lui, cheessere uno dei concorrenti della prossima edizione dell'Isola dei famosi, non dice nulla. Ma quando gli telefoniamo scherza su quella. Una fonte segreta, che conosce bene, ci dice: “Dovreste giudicarlo sotto la doccia.l'attore hard ed ha avuto varie proposte”. Doccia ghiacciata.,super muscoloso e super tatuato, è uno dei punti di riferimento per il ...