Porto, Sergio Conceiçao in isolamento precauzionale: avvertiti sintomi compatibili con il Covid (Di giovedì 21 gennaio 2021) Brutte notizie per Sergio Conceiçao. L’allenatore del Porto è stato messo in isolamento precauzionale dopo aver avvertito alcuni sintomi compatibili con il Covid-19. A renderlo noto è stato il sito del quotidiano Portoghese “A Bola” che ha proseguito affermando che il tecnico Portoghese, che dovrà vedersela con la Juventus nel prossimo turno di Champions League, non ha diretto l’allenamento e si è sottoposto al tampone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Brutte notizie per. L’allenatore delè stato messo indopo aver avvertito alcunicon il-19. A renderlo noto è stato il sito del quotidianoghese “A Bola” che ha proseguito affermando che il tecnicoghese, che dovrà vedersela con la Juventus nel prossimo turno di Champions League, non ha diretto l’allenamento e si è sottoposto al tampone. SportFace.

sportface2016 : Isolamento precauzionale per l'allenatore del #Porto #SergioConceiçao: non ha diretto l'allenamento e si è sottopos… - Trmtv : Porto di Taranto: confermato presidente Sergio Prete - Daniela60305637 : Buongiorno a tutti i miei seguitori, oggi a Pescara un sole splendido, c'è il mercato quindi porto mio marito fuori… - YRetlaw : @sergio_iezzi @ginosgro @giobandnere Sergio, De Falco era a Capo della Capitaneria di Porto di Livorno... di norma… - paolozara_ : Mattarella: 'Pronto a tutto per non far governare il centrodestra' Conte si presenterà all'esame delle Camere non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Sergio Sergio Prete confermato presidente del Porto di Taranto Oltre Free Press La salma di Regeni in Italia. Orlando: l'Egitto chiarisca presto

Roma, 6 feb. (askanews) - E' atterrato all'aeroporto di Roma-Fiumicino il boeing della Egyptair partito da Il Cario con la salma di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso nella capitale ...

Tre pietre d'inciampo davanti alla sinagoga tedesca di Padova e una davanti al Santo

Le prime per Celina Trieste, Guido Usigli e Ester Giovanna Colombo. L'altra per padre Placido Cortese. Il sindaco Giordani: Il ricordo è fondamentale affinché la storia drammatica non si ripeta ...

Roma, 6 feb. (askanews) - E' atterrato all'aeroporto di Roma-Fiumicino il boeing della Egyptair partito da Il Cario con la salma di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso nella capitale ...Le prime per Celina Trieste, Guido Usigli e Ester Giovanna Colombo. L'altra per padre Placido Cortese. Il sindaco Giordani: Il ricordo è fondamentale affinché la storia drammatica non si ripeta ...