Porto di Gioia Tauro, scontro tra mezzo pesante e auto. C'è un ferito (Di giovedì 21 gennaio 2021) Impatto tra due mezzi nell'area del terminal portuale di Gioia Tauro . Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto all'interno dell'area contenitori un multitrailer (pesante mezzo che trasporta i container... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 gennaio 2021) Impatto tra due mezzi nell'area del terminal portuale di. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto all'interno dell'area contenitori un multitrailer (che trasporta i container...

willycuba65 : RT @Blackeyed7777: Adoro gli uomini che ti dicono: 'Preparati, fatti bella che ti porto...' ...ah, già, no. Zona rossa. Mai una gioia.?????? - Emixato : @tatho25945954 C Container bloccato dalla finanza al porto di Gioia Tauro - chrdioc : Straordinario Rieti: è in vetta! Fa 3-1 al Porto Sant’Elpidio con Montesi e doppio Fioretti. Gioia Campolo, settima… - Blackeyed7777 : Adoro gli uomini che ti dicono: 'Preparati, fatti bella che ti porto...' ...ah, già, no. Zona rossa. Mai una gioia.?????? - Salvato95551627 : RT @NCN_it: PIRLO: “GRANDE GIOIA PER IL PRIMO TROFEO DA ALLENATORE. SPIACE PER GATTUSO MA MI PORTO A CASA LA VITTORIA” #Pirlo #interviste… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Gioia Porto Gioia Tauro, avviata gara per bacino carenaggio Il Lametino Porto di Gioia Tauro, scontro tra mezzo pesante e auto. C'è un ferito

Impatto tra due mezzi nell'area del terminal portuale di Gioia Tauro . Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto all'interno dell'area contenitori un ...

Serie B – Gioia Antenore Energia, la stracittadina di Padova va alla Virtus

PADOVA Notte da incorniciare per l’Antenore Energia Virtus Padova che contro un buon Guerriero UBP si prende con merito il successo nel derby cittadino. Finisce 55-74 al PalaGozzano, con 15 punti di B ...

Impatto tra due mezzi nell'area del terminal portuale di Gioia Tauro . Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto all'interno dell'area contenitori un ...PADOVA Notte da incorniciare per l’Antenore Energia Virtus Padova che contro un buon Guerriero UBP si prende con merito il successo nel derby cittadino. Finisce 55-74 al PalaGozzano, con 15 punti di B ...