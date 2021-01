Porto, Conceiçao negativo al Covid-19: due però i giocatori positivi (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’allenatore del Porto, Sergio Conceiçao, è risultato negativo al test per il Covid-19. In isolamento preventivo, causa sintomi riconducibili al coronavirus, il tecnico può tornare alla guida della squadra. Dopo le belle notizie però, arrivano anche quelle brutte. Il quotidiano Portoghese Bola ha annunciato la positività di Romario Barò e Nanù. I due si aggiungono alle altre assenze che il rientrante Conceiçao avrà per Covid. Si tratta di Otavio, Sergio Oliveira, Luiz Diaz ed Evanilson. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’allenatore del, Sergio, è risultatoal test per il-19. In isolamento preventivo, causa sintomi riconducibili al coronavirus, il tecnico può tornare alla guida della squadra. Dopo le belle notizie, arrivano anche quelle brutte. Il quotidianoghese Bola ha annunciato latà di Romario Barò e Nanù. I due si aggiungono alle altre assenze che il rientranteavrà per. Si tratta di Otavio, Sergio Oliveira, Luiz Diaz ed Evanilson. SportFace.

tuttosport : #Juve-#Porto, #Conceiçao confinato in casa: si teme #Covid - alevescini00 : RT @sportface2016: #Porto, #Conceicao negativo al #coronavirus: due giocatori positivi - sportface2016 : #Porto, #Conceicao negativo al #coronavirus: due giocatori positivi - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve-#Porto, #Conceiçao confinato in casa: si teme #Covid - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve-#Porto, #Conceiçao confinato in casa: si teme #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Conceiçao Champions League, Manchester City-Porto: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli