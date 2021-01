Porsche Italia, un 2020 di transizione. Tra il lancio della Taycan e gli aiuti per il Covid-19 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra l’avvio dell’avventura commerciale per la prima elettrica di Stoccarda andato in scena in piena emergenza pandemica e lo slittamento del debutto della sua versione wagon, Taycan Cross Turismo, che ormai dovrebbe avvenire entro l’anno, per il 2020 Porsche è riuscita comunque a portare a casa dei risultati soddisfacenti. Sul mercato Italiano, infatti, ha registrato consegne per 5.815 unità, che rispetto al 2019 rappresentano un calo del 13% ma allo stesso tempo confermano l’Italia al terzo posto tra i mercati di riferimento in Europa. A livello globale, invece, nel 2020 sono state consegnate un totale di 272.162 vetture, che rappresentano una perdita di appena il 3% sulle vendite dell’anno precedente. Quanto proprio alla Taycan, sfortunata nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra l’avvio dell’avventura commerciale per la prima elettrica di Stoccarda andato in scena in piena emergenza pandemica e lo slittamento del debuttosua versione wagon,Cross Turismo, che ormai dovrebbe avvenire entro l’anno, per ilè riuscita comunque a portare a casa dei risultati soddisfacenti. Sul mercatono, infatti, ha registrato consegne per 5.815 unità, che rispetto al 2019 rappresentano un calo del 13% ma allo stesso tempo confermano l’al terzo posto tra i mercati di riferimento in Europa. A livello globale, invece, nelsono state consegnate un totale di 272.162 vetture, che rappresentano una perdita di appena il 3% sulle vendite dell’anno precedente. Quanto proprio alla, sfortunata nel ...

