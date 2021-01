Polonia | niente Giampaolo | sarà un tecnico passato in Italia il ct di Glik

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNonMarcoil nuovo commissariodella, ma comunque un allenatore che inè transitato raccogliendo buoni risultati. La Federcalcio polacca ha infatti annunciato chePaulo Sousa – allenatore della Fiorentina tra il 2015 e il 2017 – a prendere il posto di Jerzy Brzecek, esonerato nella giornata di lunedì. A motivare la scelta è stato il presidente Boniek: “Mi è sempre piaciuto il suo personaggio, la sua durezza e il rapporto con i giocatori. Tutti quelli che ho chiamato per reperire informazioni su allenamento, disciplina e relazioni hanno fornito ottime risposte”, ha dichiarato l’ex Juve e Roma in conferenza stampa. Una novità anche per capitan Kamil, atteso dal trittico di impegni con la ...