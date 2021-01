Plank | i benefici e come eseguire l’esercizio alla perfezione

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il miglior esercizio per rafforzare in un sol colpo addominali, braccia, spalle? Sicuramente il plank ha ottime possibilità per candidarsi al numero uno. Adorato da star “fitness-freak” come Ellie Goulding, Melissa Satta, Karlie Kloss e Adriana Lima, il plank è un esercizio statico (quantomeno nella sua forma base), che prevede di sostenere il proprio peso corporeo sugli avambracci, allungando le gambe e aiutandosi con le punte dei piedi, formando con il corpo una perfetta linea retta. Plank, in effetti, si traduce come dall’inglese come tavola o plancia, a ricordare la linea retta dalla testa ai piedi che si dovrebbe ottenere, mantenendosi in posizione e aiutandosi con la corretta respirazione.