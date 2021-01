Pirlo alza la testa: «Non siamo quelli di San Siro» – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus non è quella vista a San Siro contro l’Inter. Lo ha confermato il tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza stampa Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato la vittoria in Supercoppa contro il Napoli esaltando la sua squadra per la grande prestazione. Le sue parole LA GARA – «Stasera volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica, ma che siamo un gruppo diverso e avevamo ancora fame. La Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere. Ci concentreremo via via su tutte le partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus non è quella vista a Sancontro l’Inter. Lo ha confermato il tecnico bianconero Andreain conferenza stampa Il tecnico della Juventus Andreaha commentato la vittoria in Supercoppa contro il Napoli esaltando la sua squadra per la grande prestazione. Le sue parole LA GARA – «Stasera volevamo dimostrare che non eravamodi domenica, ma cheun gruppo diverso e avevamo ancora fame. La Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere. Ci concentreremo via via su tutte le partite». Leggi su Calcionews24.com

La Juventus non è quella vista a San Siro contro l'Inter. Lo ha confermato il tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza stampa ...

Si sono scambiati i ruoli Pirlo e Gattuso: l’allenatore della Juve ha fatto il Bud Spencer e ha rifilato due schiaffoni all’amico Terence Gattuso. La Juve a Reggio Emilia si aggiudica la Supercoppa It ...

Si sono scambiati i ruoli Pirlo e Gattuso: l'allenatore della Juve ha fatto il Bud Spencer e ha rifilato due schiaffoni all'amico Terence Gattuso. La Juve a Reggio Emilia si aggiudica la Supercoppa It ...