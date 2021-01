Piqued Jacks, il nuovo singolo è “Elephant” (Di giovedì 21 gennaio 2021) nuovo singolo per i Piqued Jacks, che dopo “Every Day Special” e “Golden Mine” (trasmessi su diverse stazioni radiofoniche britanniche inclusa BBC), pubblicano “Elephant”, terza tappa di avvicinamento al nuovo album “Synchronizer” (il terzo della band toscana) di prossima uscita per INRI. Nata in un attimo, registrata presso gli storici studio Esagono di Rubiera (RE) e ultimata ai Silk Mill Studios di Stoke (UK), “Elephant” è indie pop passionale e positivo, amplificato da un robusto alt-rock da stadio potente ed evocativo. Con un riflesso in uno stagno, il surrealista Lunàtico sincronizza nella copertina due anime, e racchiude in un animale (l’elefante, appunto) il simbolo del camminare insieme. Così l’artista brasiliano prosegue il racconto visivo, così i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)per i, che dopo “Every Day Special” e “Golden Mine” (trasmessi su diverse stazioni radiofoniche britanniche inclusa BBC), pubblicano “”, terza tappa di avvicinamento alalbum “Synchronizer” (il terzo della band toscana) di prossima uscita per INRI. Nata in un attimo, registrata presso gli storici studio Esagono di Rubiera (RE) e ultimata ai Silk Mill Studios di Stoke (UK), “” è indie pop passionale e positivo, amplificato da un robusto alt-rock da stadio potente ed evocativo. Con un riflesso in uno stagno, il surrealista Lunàtico sincronizza nella copertina due anime, e racchiude in un animale (l’elefante, appunto) il simbolo del camminare insieme. Così l’artista brasiliano prosegue il racconto visivo, così i ...

SocialArtistOF : Da OGGI il videoclip di #Elephant, il nuovo singolo di @PiquedJacks. - musicletter : Elephant è il nuovo singolo e video per i Piqued Jacks ? - informazionecs : Piqued Jacks: Disponibile il singolo 'Elephant' che anticipa il nuovo album in uscita per INRI -

Ultime Notizie dalla rete : Piqued Jacks Piqued Jacks ? MUSICLETTER.IT MUSICLETTER.IT Piqued Jacks, il nuovo singolo è “Elephant”

I Piqued Jacks lanciano il nuovo singolo Elephant distribuito da Artist First, mastering di John Davis e produzione artistica di Dan Weller ...

Piqued Jacks: Disponibile il singolo "Elephant" che anticipa il nuovo album in uscita per INRI

Online il nuovo brano e il nuovo video Elephant, terza tappa d'avvicinamento all'uscita dell'album Synchronizer. Nata in un attimo, registrata presso gli storici studio Esagono di Rubiera (RE) e ultim ...

I Piqued Jacks lanciano il nuovo singolo Elephant distribuito da Artist First, mastering di John Davis e produzione artistica di Dan Weller ...Online il nuovo brano e il nuovo video Elephant, terza tappa d'avvicinamento all'uscita dell'album Synchronizer. Nata in un attimo, registrata presso gli storici studio Esagono di Rubiera (RE) e ultim ...