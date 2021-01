Pereira: “La Coppa Italia è un trofeo importante, vogliamo passare il turno” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andreas Pereira della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel poco prima della sfida con il Parma in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Sto molto bene, ho preso molta confidenza col calcio Italiano allenandomi molto. Siamo reduci da una grande felicità per la vittoria contro la Roma nel derby, soprattutto per la grande gioia regalata ai tifosi, lo meritavano dopo la grande accoglienza prima della partita. Stasera la squadra è concentrata solo su se stessa, sarà una gara difficile, ma dobbiamo ottenere una bella vittoria per il passaggio del turno”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andreasdella Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel poco prima della sfida con il Parma in. Queste le sue parole: “Sto molto bene, ho preso molta confidenza col calciono allenandomi molto. Siamo reduci da una grande felicità per la vittoria contro la Roma nel derby, soprattutto per la grande gioia regalata ai tifosi, lo meritavano dopo la grande accoglienza prima della partita. Stasera la squadra è concentrata solo su se stessa, sarà una gara difficile, ma dobbiamo ottenere una bella vittoria per il passaggio del”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

