Perché la quarta stagione di «Chiami il mio agente!» è imperdibile come le altre (e anche di più) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi dice che gli attori non sono capaci di ironizzare su loro stessi dovrebbe dare un'occhiata a Chiami il mio agente!, deliziosa serie francese trasmessa in patria da France 2 e disponibile in tutto il mondo grazie a Netflix. Il passaparola, da sempre il mezzo di promozione più infallibile anche nell'era dell'iperconnessione digitale, ha fatto sì che questo gioiellino, creato dalla penna di Fanny Herrero, riuscisse a valicare i confini nazionali per dimostrarci che gli attori non solo non si prendono troppo sul serio, ma sono anche capaci di dare il meglio di sé quando si tratta di mettere in scena una versione ben più estrema di loro stessi. La storia prende, infatti, il via da un'agenzia artistica, la ASK, e da quattro manager che, ogni giorno, cercano di soddisfare i capricci dei loro assistiti che, per la legge francese, cedono il 10% dei loro guadagni proprio agli agenti (il titolo originale, Dix pour cent, si riferisce proprio a questa percentuale). https://www.youtube.com/watch?v=fOP6Nwb1r1c

