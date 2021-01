Per l’Italia ok della Ue a 325 milioni per la connessione Internet ad alta velocità nelle scuole (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Commissione Ue ha approvato il sostegno pubblico dell'Italia per la connessione Internet ad alta velocità per 12 mila scuole. Si tratta di un impegno di 325 milioni di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Commissione Ue ha approvato il sostegno pubblico dell'Italia per laadper 12 mila. Si tratta di un impegno di 325di euro. L'articolo .

