Per la maggioranza la nuova “scatoletta di tonno” da aprire è Forza Italia

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ombra della crisi di governo non si è ancora dissolta. I numeri ci sono, ma non sono sufficienti a formare unaassoluta e proprio per questo il presidente del Consiglio Conte si è recato al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ durato circa quaranta minuti, ed è stato più che altro informativo. La necessità ora è di trovare una decina di senatori disposti ad appoggiare l’esecutivo, e serviranno almeno quattro o cinque giorni per farlo. Per questo sembra che Palazzo Chigi ora sia pronto adle porte a. >> Leggi anche: ‘Ndrangheta, maxi operazione a Catanzaro: indagato il segretario dell’Udc Crisi di governo, l’incontro tra Mattarella e Conte Mattarella vuole evitare di lasciar trapelare qualsiasi minima impressione sulla sua opinione. ...