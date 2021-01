Per Biden inizia la sfida. Ricucire un’America mai tanto divisa. Il presidente Usa archivia l’era Trump firmando subito 17 decreti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’uscita di scena di Donald Trump e il giuramento di Joe Biden, si chiude un’era in America. Che non sarebbe stato un passaggio di consegne come quelli passati, era chiaro da tempo sia per la pandemia da coronavirus che sta flagellando il Paese che per le minacce alla sicurezza culminate, nei giorni scorsi, con l’assalto a Capital Hill in cui hanno perso la vita 5 persone. Così il corteo del presidente eletto si è fatto strada attraverso una Washington deserta, solcando le strade che normalmente sarebbero state fiancheggiate da migliaia di spettatori e che invece, per quest’occasione, erano riempite quasi esclusivamente da veicoli militari e truppe armate inviate per evitare il ripetersi di azioni violente dalla galassia di estremisti di destra vicina a Trump. In questo scenario da film horror si è celebrato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’uscita di scena di Donalde il giuramento di Joe, si chiude un’era in America. Che non sarebbe stato un passaggio di consegne come quelli passati, era chiaro da tempo sia per la pandemia da coronavirus che sta flagellando il Paese che per le minacce alla sicurezza culminate, nei giorni scorsi, con l’assalto a Capital Hill in cui hanno perso la vita 5 persone. Così il corteo deleletto si è fatto strada attraverso una Washington deserta, solcando le strade che normalmente sarebbero state fiancheggiate da migliaia di spettatori e che invece, per quest’occasione, erano riempite quasi esclusivamente da veicoli militari e truppe armate inviate per evitare il ripetersi di azioni violente dalla galassia di estremisti di destra vicina a. In questo scenario da film horror si è celebrato il ...

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - borghi_claudio : Prima ero capitato per caso davanti ad un televisore e mi è parso di sentire MANLIOHHH che menava vanto del fatto c… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - Mania48Mania53 : RT @MinistroEconom1: Era comunque chiaro che il Presidente Biden sarebbe stato avvantaggiato dall'appoggio dei più grandi artisti degli Sta… - beatrizitaly : Un poplo di scemi è più facile da ingannare, per questo Biden vuole legalizzare tanti negr1 e musl1m -