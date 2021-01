Per Autostrade l'ennesimo rinvio. La trattativa tra il Governo e i Benetton è ancora incagliata (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova Autostrade è pronta. Da qui al 2024, correndo lungo il nuovo piano industriale, saranno messi in campo 6,1 miliardi di investimenti sui tremila chilometri della rete. Alla manutenzione - la grande questione sollevata dal crollo del ponte Morandi a Genova, ma anche la cesura tra la vecchia e la nuova gestione della società - andranno 2,5 miliardi dei 6,1 miliardi totali, il 60% in più rispetto al piano precedente. Ma a sei mesi da quello che il Governo aveva tirato su come uno slogan compiuto - “la cacciata dei Benetton” - Autostrade è ancora in mano agli stessi Benetton. E anche quella che doveva essere la data decisiva per imprimere una svolta decisiva alla partita - il 31 gennaio - diventerà una data da nulla di fatto. La partita è nelle mani della Cassa depositi e prestiti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuovaè pronta. Da qui al 2024, correndo lungo il nuovo piano industriale, saranno messi in campo 6,1 miliardi di investimenti sui tremila chilometri della rete. Alla manutenzione - la grande questione sollevata dal crollo del ponte Morandi a Genova, ma anche la cesura tra la vecchia e la nuova gestione della società - andranno 2,5 miliardi dei 6,1 miliardi totali, il 60% in più rispetto al piano precedente. Ma a sei mesi da quello che ilaveva tirato su come uno slogan compiuto - “la cacciata dei” -in mano agli stessi. E anche quella che doveva essere la data decisiva per imprimere una svolta decisiva alla partita - il 31 gennaio - diventerà una data da nulla di fatto. La partita è nelle mani della Cassa depositi e prestiti ...

