Pensioni 2021, novità: tutte le finestre di uscita possibili (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tramite il decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 16 novembre scorso - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2020 - è stato fissato il tasso di adeguamento dell'... Leggi su traderlink (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tramite il decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 16 novembre scorso - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2020 - è stato fissato il tasso di adeguamento dell'...

solops : Distribuzione pensioni mese di febbraio e delega al ritiro ai Carabinieri - cronacaeugubina : In provincia di Perugia le pensioni di febbraio in pagamento dal 25 gennaio nel rispetto delle norme anti Covid - ragazzini_p : RT @FnpLombardia: Le #pensioni di #febbraio 2021 si ritirano a partire da lunedì 25 gennaio - FnpLombardia : Le #pensioni di #febbraio 2021 si ritirano a partire da lunedì 25 gennaio - cittadilatisana : ? ?? ? Poste Italiane comunica il calendario per le pensioni del mese di febbraio 2021: Uffici Postali aperti su 6 g… -