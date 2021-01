Pd | cruccio Marcucci | A me dispiace moltissimo che Renzi se ne sia andato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “A mechese ne sia, anche perché mette in difficoltà il Paese e la stabilità del governo. Ma la considero una ulteriore sfida politica della quale abbiamo come Pd l’obbligo di farci carico”. Lo dice in un’intervista al quotidiano ‘Il Foglio’ il capogruppo dem a Palazzo Madama, Andrea. “La maggioranza - continua - ora è più debole e i numeri nelle commissioni per ora sono un problema. Quindi si deve guardare, nel breve periodo, verso dove c’è disponibilità all’ascolto”. Sulla relazione che il ministro Bonafede dovrà tenere in aula la prossima settimana, il capogruppo Pd aggiunge: “Il ministro è compatibile con il nostro profilo riformista se è disponibile ad ascoltare la sua maggioranza, dove ci sono diverse sensibilità su un tema dirimente come la giustizia. ...