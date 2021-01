Pci | quella volta che rubai la bandiera in una sezione toscana ma poi la riportai indietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) di Francesco Sani* 100 anni fa, a Livorno, la fondazione del Partito Comunista Italiano. Una storia di uomini e donne che hanno lasciato una profonda eredità culturale nella regione. Il 21 gennaio 1921, al Teatro Goldoni di Livorno, nel corso del XVII Congresso del Partito Socialista, una pattuglia di delegati guidati da Antonio Gramsci ruppe con la linea di Filippo Turati, accusato di riformismo. L’ala di sinistra, promovendo la separazione, decise di fondare così laitaliana dell’Internazionale Comunista sull’onda lunga della Rivoluzione d’Ottobre in Russia. Dapulsione scissionista – che ha segnato in eterno la sinistra nostrana – era nato il Partito Comunista Italiano, per tutti semplicemente “il PCI”. Personalmente l’incontro con il PCI avvenne a fine primavera del 1990, l’anno della mia Prima Comunione. Con il mio amico ...