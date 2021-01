Pari Opportunità: 100 anni di Marisa Rodano, fu lei a scegliere mimosa come simbolo 8 Marzo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Labitalia) - Compie oggi 100 anni Maria Lisa Cinciàri Rodano (meglio nota come Marisa Rodano), protagonista importante della vita politica e sociale dell'Italia, dalla Resistenza fino ai giorni nostri, che la vedono ancora impegnata sul fronte della democrazia Paritaria. Nata a Roma il 21 gennaio 1921 in una famiglia della buona borghesia romana (la madre era un'ebrea colta e raffinata, costretta a nascondersi in convento dopo le leggi razziali del '38, il padre imprenditore e podestà di Civitavecchia), è tra le prime donne a partecipare alla Resistenza romana nelle file del Movimento dei Cattolici Comunisti e nell'attività dei Gruppi di difesa della donna (GDD) che agiscono nel periodo della lotta di liberazione nazionale su molti fronti diversi. Viene anche arrestata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Labitalia) - Compie oggi 100Maria Lisa Cinciàri(meglio nota), protagonista importante della vita politica e sociale dell'Italia, dalla Resistenza fino ai giorni nostri, che la vedono ancora impegnata sul fronte della democraziataria. Nata a Roma il 21 gennaio 1921 in una famiglia della buona borghesia romana (la madre era un'ebrea colta e raffinata, costretta a nascondersi in convento dopo le leggi razziali del '38, il padre imprenditore e podestà di Civitavecchia), è tra le prime donne a partecipare alla Resistenza romana nelle file del Movimento dei Cattolici Comunisti e nell'attività dei Gruppi di difesa della donna (GDD) che agiscono nel periodo della lotta di liberazione nazionale su molti fronti diversi. Viene anche arrestata ...

MarinaSereni : Con @JoeBiden e @KamalaHarris si torna al #multilateralismo, alla collaborazione tra #Usa ed #Europa. Democrazia, p… - Radio1Rai : 'Non abbiamo aperto una #crisi per chiudere una porta ma per aprire uno spazio reale di progettazione. A tal punto… - youarethesun__ : Tirocini online e che sono più piccoli della città in cui vivo e invece no qua stiamo nel medioevo. Poi il sindaco… - MvgnetoWasRight : “Le pari opportunità sono garantite” MA DOVE CAZZO VIVI - Eles52031419 : Se si vuol sapere chi tra due soggetti è il migliore, Allora dai ad entrambi pari opportunità. -

Ultime Notizie dalla rete : Pari Opportunità Furlan (Cisl) Recovery Fund. 10 azioni strategiche della Cisl per 'ricostruire' il Paese. WelfareNetwork