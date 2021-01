Paolo Dal Pino è stato rieletto alla presidenza della Lega Serie A (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente della Lega Serie A con 14 voti favorevoli su 20 alla seconda votazione. Con lui è stato rieletto anche l’attuale amministratore deLegato, Luigi De Siervo, che ha ricevuto 15 voti alla prima votazione. Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021)DalpresidenteA con 14 voti favorevoli su 20seconda votazione. Con lui èanche l’attuale amministratore deto, Luigi De Siervo, che ha ricevuto 15 votiprima votazione.

