Pallanuoto | lutto per il Settebello | è morto il fisioterapista dell’Italia Luca Mamprin

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Gravenel mondo dellache colpisce la nazionale italiana. E’all’età di appena 40 anni ildel, che seguiva gli azzurri fin dal 2012. Con le sue cure attente e innovative, l’Italia di Campagna ha raggiunto il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e la vittoria ai Mondiali di Gwangju 2019. E ora il gruppo azzurro piange per la scomparsa prematura di uno dei più apprezzati membri dello staff. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto lutto

La Gazzetta dello Sport

