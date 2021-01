Pallanuoto | Italia prima nel girone al Torneo preolimpico | domani i quarti di finale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Missione compiuta per il Setterosa , che nell'ultima partita delA deldi Trieste demolisce la Slovacchia per 26 - 4 e chiude in testa al proprio raggruppamento grazie alla ...

ottopagine : Pallanuoto, il Setterosa vince il girone con la goleada finale - sportface2016 : #Pallanuoto: il #Setterosa affronterà #Israele nei quarti di finale - voceditalia : Pallanuoto: 26-4 a Slovacchia, Italia vince girone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto donne: preolimpico, Italia-Slovacchia 26-4 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto donne: preolimpico, Italia-Slovacchia 26-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Italia

Trieste, 21 gennaio 2021 - Missione compiuta per il Setterosa, che nell'ultima partita del girone A del torneo preolimpico di Trieste demolisce la Slovacchia per 26-4 e chiude in testa al proprio ragg ...Un match soffertissimo che potrà - e dovrà - servire come lezione di crescita . Finisce in parità la sfida contro l’Olanda, 7-7 (parziali 1-2, 2-1, 3-3, 1-1) e non è nemmeno una novità, il pareggio es ...