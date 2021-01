Pallanuoto femminile | Attila Biro CT Ungheria | “La Grecia oggi ha giocato molto meglio di noi in difesa”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match traè scattata la terza ed ultima giornata della fase a gironi: sconfitta del team magiaro del CT, capitolato per 5-8.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport: “Spero che la squadra cresca ancora fino a sabato, perché non possiamo giocare di nuovo così male comepomeriggio. Lahadi noi in, non ci ha lasciato molte occasioni per concludere, né molte occasioni ...