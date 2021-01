Palermo, l’attacco rosanero piange: in trasferta è l’ultimo per gol. I numeri (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Palermo, l’attacco piange. Fuori casa è ultimo per gol".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dalla compagine rosanero nel girone d'andata. Sono diciannove le reti messe a segno fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia, tredicesima per rendimento nel Girone C di Serie C. Un bottino ben diverso da quello di Ternana e Bari, che fin qui hanno realizzato rispettivamente ben 46 e 32 gol, o da squadre come Foggia e Turris (25 e 23 reti)."Il dato in contrapposizione viene fuori se si va a vedere il ruolino interno delle marcature", scrive la Rosea. Fra le mura amiche del "Renzo Barbera", il Palermo ha il terzo miglior attacco del campionato con 14 reti, così come il Bari, dopo quello di Ternana e Avellino, mentre in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) ". Fuori casa è ultimo per gol".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dalla compaginenel girone d'andata. Sono diciannove le reti messe a segno fin qui daldi Roberto Boscaglia, tredicesima per rendimento nel Girone C di Serie C. Un bottino ben diverso da quello di Ternana e Bari, che fin qui hanno realizzato rispettivamente ben 46 e 32 gol, o da squadre come Foggia e Turris (25 e 23 reti)."Il dato in contrapposizione viene fuori se si va a vedere il ruolino interno delle marcature", scrive la Rosea. Fra le mura amiche del "Renzo Barbera", ilha il terzo miglior attacco del campionato con 14 reti, così come il Bari, dopo quello di Ternana e Avellino, mentre in ...

