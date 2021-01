Palermo, il CEO di Algebris Davide Serra allontana le voci sull’interesse per il club rosanero: la smentita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Davide Serra e Algebris smentiscono categoricamente qualsiasi interesse nel rilevare il club rosanero.L'addio in società di Tony Di Piazza sembrava aver aperto all'interesse di Davide Serra, CEO del fondo di investimento Algebris, un qualcosa che, avrebbe potuto avere dei riscontri nelle prossime settimane.Tuttavia, Davide Serra e Algebris, che nel capoluogo siciliano hanno già investito in alcune strutture alberghiere di un certo rilievo, hanno categoricamente smentito di essere interessati a rilevare le quote del Palermo o di qualsiasi altra squadra di calcio o altri sport. La notizia, dunque, è priva di ogni fondamento. Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021)smentiscono categoricamente qualsiasi interesse nel rilevare il.L'addio in società di Tony Di Piazza sembrava aver aperto all'interesse di, CEO del fondo di investimento, un qualcosa che, avrebbe potuto avere dei riscontri nelle prossime settimane.Tuttavia,, che nel capoluogo siciliano hanno già investito in alcune strutture alberghiere di un certo rilievo, hanno categoricamente smentito di essere interessati a rilevare le quote delo di qualsiasi altra squadra di calcio o altri sport. La notizia, dunque, è priva di ogni fondamento.

