Palermo, "black out challenge" fatale su TikTok per bimba di 10 anni. I medici: "Morte cerebrale" (Di giovedì 21 gennaio 2021) I genitori danno il consenso alla donazione degli organi. La bambina si è legata una cintura alla gola per la prova sul social tra i più seguiti dagli adolescenti. Il cellulare sequestrato dalla polizia. Lo zio: "Chiamavamo il 118 ma rispondeva una registrazione, poi la corsa in... Leggi su repubblica (Di giovedì 21 gennaio 2021) I genitori danno il consenso alla donazione degli organi. La bambina si è legata una cintura alla gola per la prova sul social tra i più seguiti dagli adolescenti. Il cellulare sequestrato dalla polizia. Lo zio: "Chiamavamo il 118 ma rispondeva una registrazione, poi la corsa in...

