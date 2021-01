Padre Maccalli racconta la prigionia agli studenti

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 21 gennaio 2021), missionario rapito in Niger nel 2018 e rilasciato lo scorso ottobre, hato in una scuoa del suo paese natale la lunga“Per 752 giorni sono rimasto prigioniero. Mi hanno tenuto legato alla catena giorno e notte. Ho vissuto nella prigione del deserto del Mali, dormendo solo sulla sabbia ma non provo rancore… L'articolo Corriere Nazionale.