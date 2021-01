Ostia | il ricorso dei balneari contro il Campidoglio | ' Bando illegittimo'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) È guerra sulle spiagge: per gli stabilimenti, ildel Comune di Roma èe sono pronti a dare battaglia in tribunale. Anche perché, altrimenti, la stagione estiva ...

È guerra sulle spiagge Ostia: per gli stabilimenti balneari, il bando del Comune di Roma è illegittimo e sono pronti a dare battaglia in tribunale. Anche perché, altrimenti, ...'Ho chiesto di valutare urgentemente la revoca in autotutela del bando comunale. C’è una legge nazionale che proroga le concessioni demaniali fino al 2033' ...