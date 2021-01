Ospedali | in vent’anni dimenticati 1 | 2 miliardi La Corte dei Conti | conclusi solo 20 interventi su 258 Accumulati ritardi sconfortanti nelle opere di ammodernamento Tra le criticità pure i ventilatori polmonari

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Per troppo tempo la sanità in Italia è stata abbandonata e in diverse occasioni saccheggiata. Lo stato in cui è ridotto il sistema è stato evidente quando, esplosa la pandemia, è stato estremamente difficoltoso rispondere a una grande emergenza. Una vicenda che viene confermata dalla relazione appena inviata alle Camere, a Palazzo Chigi, e ai Ministeri dell’economia e della salute, oltre che all’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dalladei, in cui viene evidenziato come, tra burocrazia e altri mali tutti italiani, anche quando ci sono le risorse per ammodernare glinon si riesce ad aprire i cantieri. Analizzando cosa è stato fatto con le risorse stanziate a partire dal 1999 “per il perseguimento di standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi da erogare soprattutto nei ...