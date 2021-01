Ornella Vanoni e il ritorno con un album di inediti | «Se invecchi prendendoti sul serio | vivi male»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) A 86 anni, Ornella Vanoni ha capito che ci sono due modi di invecchiare: ridendo di sé stessi o prendendosi sul serio. «Se scegli la seconda strada, vivi male» confessa in una lunga intervista a Sette parlando del suo nuovo album di inediti in uscita il 29 gennaio, Unica, che l’ha vista duettare, tra gli altri, con Virginia Raffaele, Carmen Consoli e Francesco Gabbani. «Tutta la vita sono stata passeggera e ho sempre cercato sentieri secondari. Sono sempre affascinata da quello che non conosco, sono quelli i sentieri secondari. Ed è quella la mia meta» spiega Ornella aprendo il suo cuore non solo riguardo una certa iconicità sensuale che ha sempre detestato, ma anche riguardo il suo rapporto con gli uomini.