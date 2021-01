Organizzano una festa di compleanno per il gatto, 15 persone risultano positive al Covid (Di giovedì 21 gennaio 2021) Organizzano una f esta di compleanno per il e scoppia un focolaio di . I padroni del gatto, protagonista inconsapevole della storia, hanno deciso di organizzare un ricevimento clandestino in casa per ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021)una f esta diper il e scoppia un focolaio di . I padroni del, protagonista inconsapevole della storia, hanno deciso di organizzare un ricevimento clandestino in casa per ...

Organizzano una festa di compleanno per il gatto e scoppia un focolaio di Covid. I padroni del gatto, protagonista inconsapevole della storia, hanno deciso di organizzare un ricevimento ...

Organizzano una festa di compleanno per il gatto e scoppia un focolaio di Covid. I padroni del gatto, protagonista inconsapevole della storia, hanno deciso di organizzare un ricevimento clandestino in casa per celebrare il compleanno del loro animale domestico. Sta facendo il giro del web la notizia di un focolaio di coronavirus sviluppatosi in Cile a causa di una festa organizzata da alcune persone per celebrare il compleanno di un gatto.