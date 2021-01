Orecchiette broccoli e salsiccia | un classico italiano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Isono ortaggi spesso sottovalutati, per gusto e versatilità. Quando si parla di questi tipi di verdure, vengono sempre in mente piatti un po’ tristi. Con il giusto abbinamento, invece, possono risultare una vera leccornia e riusciremo a farli mangiare anche a chi non ne vuole proprio sapere. Impariamo a preparare la pasta con ie la, non si può definire certo un piatto leggero ma, in quanto a gusto, nessuno avrà nulla da sindacare. Ingredienti: 350 grammi di pasta, 300 grammi di, 300 grammi di, 1 spicchio d’aglio, 1 bicchiere di vino bianco, 30 ml di olio d’oliva, 1 cucchiaino di timo secco, 1 cucchiaino di rosmarino secco, sale e pepe qb. Per quanto riguarda la scelta della pasta è a nostra discrezione. Questo condimento dà il meglio di sé con ...