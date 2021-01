Ora che il Cashback traccia tutti i pagamenti, Renzi lancia la sfida per tagliare i suoi fondi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Proprio adesso che app IO aveva trovato la quadra per i pagamenti del Cashback di Stato. Dopo la prima fase sperimentale che si è interrotta il 31 dicembre, è partito il sistema a regime, quello che può garantire fino a un massimo di 300 euro di rimborsi sulle spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico fino al prossimo 30 giugno 2021. C’era stato un piccolo intoppo dopo l’8 gennaio – perché alcuni pagamenti non venivano tracciati -, ma dal 21 gennaio tutte le spese effettuate con carta sono state recuperate (anche quelle, ovviamente, effettuate tra l’8 e il 21 gennaio). Dunque, adesso, l’app IO dovrebbe funzionare a pieno regime. LEGGI ANCHE > Come ottenere il Cashback senza spendere soldi La classifica delle persone che hanno usato di più i pagamenti elettronici Non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Proprio adesso che app IO aveva trovato la quadra per ideldi Stato. Dopo la prima fase sperimentale che si è interrotta il 31 dicembre, è partito il sistema a regime, quello che può garantire fino a un massimo di 300 euro di rimborsi sulle spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico fino al prossimo 30 giugno 2021. C’era stato un piccolo intoppo dopo l’8 gennaio – perché alcuninon venivanoti -, ma dal 21 gennaio tutte le spese effettuate con carta sono state recuperate (anche quelle, ovviamente, effettuate tra l’8 e il 21 gennaio). Dunque, adesso, l’app IO dovrebbe funzionare a pieno regime. LEGGI ANCHE > Come ottenere ilsenza spendere soldi La classifica delle persone che hanno usato di più ielettronici Non ...

