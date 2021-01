OPPO Band: vicina al debutto in Europa il nuovo fitness tracker con tante funzionalità ed ottima autonomia (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova smart Band di OPPO è stata ufficialmente rilasciata in Cina nel giugno dello scorso anno al prezzo decisamente interessante di 199 yuan (circa 26 euro al cambio) ed ora, secondo alcune informazioni emerse nelle ultime ore, il fitness tracker avrebbe ottenuto la certificazione CEE. Ciò starebbe ad indicare che ben presto potrebbe essere disponibile in Russia. Per la prima volta dunque questo dispositivo varcherà i confini cinesi. La nuova soluzione di OPPO supporta la funzione per il monitoraggio continuo dell’ossigenazione nel sangue grazie al sensore ottico integrato oltre alla registrazione del battito cardiaco 24h su 24. Come visto su altri prodotti decisamente più costosi, gli utenti verranno avvisati tramite una vibrazione della Band se la frequenza cardiaca dovesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova smartdiè stata ufficialmente rilasciata in Cina nel giugno dello scorso anno al prezzo decisamente interessante di 199 yuan (circa 26 euro al cambio) ed ora, secondo alcune informazioni emerse nelle ultime ore, ilavrebbe ottenuto la certificazione CEE. Ciò starebbe ad indicare che ben presto potrebbe essere disponibile in Russia. Per la prima volta dunque questo dispositivo varcherà i confini cinesi. La nuova soluzione disupporta la funzione per il monitoraggio continuo dell’ossigenazione nel sangue grazie al sensore ottico integrato oltre alla registrazione del battito cardiaco 24h su 24. Come visto su altri prodotti decisamente più costosi, gli utenti verranno avvisati tramite una vibrazione dellase la frequenza cardiaca dovesse ...

