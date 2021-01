Oppini, ‘c’è la banana di Tommaso’: quel dettaglio nella foto della nuova casa scatena commenti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Uno dei ricordi più belli legati alla permanenza di Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip riguarda l’amicizia di Tommaso Zorzi, simbolicamente raffigurata da una banana in plastica che l’influencer aveva regalato indirettamente al figlio di Alba Parietti tramite le buste preparate da Cecilia, che poi sua sorella Gaia ha provveduto a consegnare a Francesco. Proprio quella banana è oggi tornata alla ribalta sui social, tra chi giura di averla vista comparire nella nuova casa di Francesco… Ma si tratta della verità? LEGGI ANCHE — Tommaso Zorzi, i difetti della casa: ‘Moquette intrisa di polvere’. Frecciatina alla produzione? Vi ricordate la banana fatta ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 gennaio 2021) Uno dei ricordi più belli legati alla permanenza di Francescodel Grande Fratello Vip riguarda l’amicizia di Tommaso Zorzi, simbolicamente raffigurata da unain plastica che l’influencer aveva regalato indirettamente al figlio di Alba Parietti tramite le buste preparate da Cecilia, che poi sua sorella Gaia ha provveduto a consegnare a Francesco. Propriolaè oggi tornata alla ribalta sui social, tra chi giura di averla vista compariredi Francesco… Ma si trattaverità? LEGGI ANCHE — Tommaso Zorzi, i difetti: ‘Moquette intrisa di polvere’. Frecciatina alla produzione? Vi ricordate lafatta ...

