Opening Bell stonata per Wall Street

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Partenza all’insegna della cautela per la borsa di, all’indomani dei record messi a segno in scia all’insediamento di Biden alla Casa Bianca. Dopo i festeggiamenti gli investitori sono tornati a fare i conti con le evoluzioni della pandemia, i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini e l’aumento dei contagi nonostante le misure di lockdown in vari Paesi. La giornata è ricca di dati macroeconomici e nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 31.208 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.850 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,12%); come pure, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,06%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto beni di consumo secondari. Tra i ...

ROME, JAN 18 - Stellantis, the new auto giant created by the merger of Fiat Chrysler and Peugeot, made its stock-market debut in Milan and Paris on Monday. Chairman John Elkann and CEO Carlos Tavares ...(Teleborsa) – Per celebrare il primo giorno di Stellantis – nata dalla fusione di FCA e Groupe PSA – John Elkann, Presidente di Stellantis, e Carlos Tavares, Chief Executive Officer del ...