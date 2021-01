Olimpiadi Tokyo 2020, Bach: “Nessun piano B, i Giochi iniziano il 23 luglio” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In questo momento non abbiamo alcun motivo per credere che i Giochi Olimpici di Tokyo non si apriranno il 23 luglio“. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, in un’intervista esclusiva concessa a Kyodo News, nella quale ha confermato il regolare svolgimento dell’Olimpiade, che inizialmente era prevista per l’estate scorsa ma era stata rinviata a causa della pandemia da Covid-19. “Questo è anche il motivo per cui non esiste un piano B ed è per questo che siamo pienamente impegnati a rendere questi Giochi sicuri e di successo“, ha concluso Bach. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In questo momento non abbiamo alcun motivo per credere che iOlimpici dinon si apriranno il 23“. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas, in un’intervista esclusiva concessa a Kyodo News, nella quale ha confermato il regolare svolgimento dell’Olimpiade, che inizialmente era prevista per l’estate scorsa ma era stata rinviata a causa della pandemia da Covid-19. “Questo è anche il motivo per cui non esiste unB ed è per questo che siamo pienamente impegnati a rendere questisicuri e di successo“, ha concluso. SportFace.

sportface2016 : #OlimpiadiTokyo2020, #Bach: 'In questo momento non abbiamo alcun motivo per credere che i Giochi Olimpici non si ap… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: Pound (Cio): Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero non avere il pubblico. Giochi annullati solo nel caso di grande pericolo Cov… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Olimpiadi #Tokyo, dal pil ai vaccini, dal pubblico ai costi: un Focus a 6 mesi dai Giochi più discussi - Gazzetta_it : #Olimpiadi #Tokyo, dal pil ai vaccini, dal pubblico ai costi: un Focus a 6 mesi dai Giochi più discussi - Primaonline : Pound (Cio): Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero non avere il pubblico. Giochi annullati solo nel caso di grande peric… -