Oggi è un altro giorno: la famiglia Pannofino conquista tutti (Foto) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Forse non tutti sapevano che Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi sono sposati e che hanno un figlio, Andrea, che sta seguendo le loro orme, vuole fare l’attore (Foto). A Oggi è un altro giorno i Pannofino conquistano subito tutti partendo con la poesia “I vostri figli” di Kahil Gibran. Inizia poi l’intervista con Serena Bortone sembra in collegamento da casa. Gli studi televisivi in genere sono freddi ma Francesco Pannofino si complimenta con la conduttrice perché Oggi è un altro giorno è uno studio ben diverso grazie a lei. E’ ospite con suo figlio Andrea che racconta cosa gli diceva il suo professore di filosofia: “Mi diceva che non dovevo per forza fare il lavoro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Forse nonsapevano che Francescoed Emanuela Rossi sono sposati e che hanno un figlio, Andrea, che sta seguendo le loro orme, vuole fare l’attore (). Aè unno subitopartendo con la poesia “I vostri figli” di Kahil Gibran. Inizia poi l’intervista con Serena Bortone sembra in collegamento da casa. Gli studi televisivi in genere sono freddi ma Francescosi complimenta con la conduttrice perchéè unè uno studio ben diverso grazie a lei. E’ ospite con suo figlio Andrea che racconta cosa gli diceva il suo professore di filosofia: “Mi diceva che non dovevo per forza fare il lavoro ...

CarloCalenda : Vorrei far umilmente notare agli amici del @pdnetwork che l’assenza di iniziativa ha determinato un fatto piuttosto… - PaoloGentiloni : Oggi è un altro giorno ???? ???? - carlosibilia : Altro che turarsi il naso, questa maggioranza si consoliderà già nei prossimi giorni. L'obiettivo comune è far ripa… - MauroCapocci : tra cui un libro di #Vitruvio inviatogli dal suo legato presso la Serenissima. Grazie del libro, scrive, ma 'sarà b… - BordignonAngelo : RT @giuslit: La Commissione è salita in cattedra ed ha preso Gualtieri per mano. Dove sono i tagli alle pensioni, dov’è l’aumento delle tas… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Oggi è un altro giorno, Francesco Pannofino e Silvia Avallone ospiti di Serena Bortone su Rai1 Corriere dell'Umbria Covid-19: 109 positivi in meno in provincia di Rovigo

[CORONAVIRUS] 34 nuove positività e 143 guarigioni in Polesine, la curva continua a decrescere, purtroppo ci sono ancora tre decessi in provincia di Rovigo ...

Il Mesolano protagonista dei primi ciak di “Delta”

MESOLA. È stato il territorio mesolano a ospitare i primi giorni di riprese del film “Delta”, che vede tra i protagonisti attori del calibro Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Le riprese si sono svo ...

[CORONAVIRUS] 34 nuove positività e 143 guarigioni in Polesine, la curva continua a decrescere, purtroppo ci sono ancora tre decessi in provincia di Rovigo ...MESOLA. È stato il territorio mesolano a ospitare i primi giorni di riprese del film “Delta”, che vede tra i protagonisti attori del calibro Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Le riprese si sono svo ...