Nuovo ritratto ufficiale dei gemellini di Monaco con mamma Charléne e papà Alberto

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Jacques e Gabriella, principini diguarda le foto Idi, Jacques e Gabriella, 6 anni, sono i principini più fotogenici d’Europa. E anche i più esposti mediaticamente perché i piccoli George, Charlotte e Louis di Cambridge non escono quasi mai di casa ormai. Birbe, vivaci e carini, spiccano sempre per la loro allegria e l’impercebile ma presente complicità che li unisce e che è tipica di tutti i gemelli. Ora sono apparsi in uncon i genitori. ...