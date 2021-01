Nuova macabra sfida su TikTok | bambina di 10 anni lotta tra la vita e la morte

Leggi su yeslife

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadi 10si trova ricoverata in ospedale a Palermo in gravissime condizioni dopo essersi legata una cintura al collo per partecipare ad una challenge su. Apprensione a Palermo, dove unadi soli 10si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale Giovdi Cristina. La piccola sarebbe stata accompagnata al nosocomio L'articolo proviene da YesLife.it.