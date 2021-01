Nudi e sessualmente provocanti su OnlyFans | la piattaforma per chi vuole farsi vedere a pagamento Ecco quanto si può guadagnare

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non solo TikTok, il 2020 ha sancito l’esplosione anche di un altro social network:. Complice la crisi economica e lavorativa, l’anno appena trascorso ha fatto i conti con un vero boom di iscrizioni: se nel 2019 i “creator” erano 120mila, il 2020 si è chiuso superando il milione. Gli iscritti, invece, sarebbero 90 milioni in tutto il mondo. Ma cos’è? Semplice: si tratta di una“pay-per-view”. Se vuoi, devi pagare. Come? Attraverso un abbonamento. Ogni “content creator” (si fanno chiamare così) imposta un abbonamento mensile: solo chi si iscrive puòi contenuti pubblicati – foto e video. L’abbonamento ti permette di parlare in privato con il creator e, attraverso l’uso dei “tips”, puoi persino “sbloccare” dei contenuti premium, esclusivi. ...

FQMagazineit : Nudi (e sessualmente provocanti) su OnlyFans, la piattaforma per chi vuole farsi vedere a pagamento. Ecco quanto si… -

Ultime Notizie dalla rete : Nudi sessualmente

Il Fatto Quotidiano

I carabinieri di Caltanissetta, supportati dai colleghi di Enna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne pregiudicato di Valguarnera ...Si e’ spacciato per uno degli operai effettivamente impegnati in lavori edili all’interno del palazzo per entrare in casa di una donna affetta da deficit psichico e molestarla ...