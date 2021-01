Novara | rinforzato l’attacco con l’arrivo di Manuele Malotti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha annunciatonel proprio attacco, dell’esterno classe ’97 ex-Sambenedettese,è ufficialmente delA dare la notizia deldiin prima squadra, è la stessa Società, che ha diffuso il seguente comunicato: “La SocietàCalcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, di. Il centrocampista, classe 1997, cresce calcisticamente nelle giovanili del Prato, dove, dopo aver fatto tutta la trafila, spicca per le sue qualità tanto che non ancora maggiorenne la società toscana lo fa esordire in ...