No-Tav: 32 condanne ma pene sensibilmente ridotte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo una camera di consiglio infinita, iniziata poco dopo le 9 di ieri mattina, è arrivata in tarda serata la sentenza d’appello bis del cosiddetto maxiprocesso No Tav per i fatti dell’estate 2011: 32 condanne. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di reclusione, rispetto alle sentenze precedenti, pronunciando alcune assoluzioni parziali e dichiarando prescritti numerosi episodi. Il processo si era aperto lo scorso febbraio dopo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo una camera di consiglio infinita, iniziata poco dopo le 9 di ieri mattina, è arrivata in tarda serata la sentenza d’appello bis del cosiddetto maxiprocesso No Tav per i fatti dell’estate 2011: 32. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di reclusione, rispetto alle sentenze precedenti, pronunciando alcune assoluzioni parziali e dichiarando prescritti numerosi episodi. Il processo si era aperto lo scorso febbraio dopo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Isabella26V : RT @MediasetTgcom24: Maxiprocesso No Tav a Torino: 32 condanne in appello, ma pene ridotte #notav - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Tav: 32 condanne a maxiprocesso, ma pene ridotte - palabritadepape : RT @Freepo_llo: Maxiprocesso ai No Tav, 32 condanne ma pene dimezzate dopo 12 ore di camera di consiglio - CorriereQ : Tav: 32 condanne a maxiprocesso, ma pene ridotte - mocettast : RT @Freepo_llo: Maxiprocesso ai No Tav, 32 condanne ma pene dimezzate dopo 12 ore di camera di consiglio -