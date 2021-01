No della Fifa alla Super lega europea (Di giovedì 21 gennaio 2021) : alle partecipanti non sarà permesso di partecipare a nessuna competizione organizzata dalla Fifa o dalle rispettive organizzazioni. La Fifa chiude definitivamente alla Super lega europea e ribadisce la propria posizione con un comunicato stampa a tratti anche molto duro. La Fifa chiude alla Super lega europea Nel ribadire la posizione assolutamente contraria alla nascita di una Super lega europea della quale si parla ormai da tempo, la Fifa comunica che le squadre partecipanti non potranno prendere parte alle comunicazioni organizzate dalla ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) : alle partecipanti non sarà permesso di partecipare a nessuna competizione organizzata do dalle rispettive organizzazioni. Lachiude definitivamentee ribadisce la propria posizione con un comunicato stampa a tratti anche molto duro. LachiudeNel ribadire la posizione assolutamente contrarianascita di unaquale si parla ormai da tempo, lacomunica che le squadre partecipanti non potranno prendere parte alle comunicazioni organizzate d...

