Nissan Ariya - Ultimi collaudi per la Suv elettrica - VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Nissan ha pubblicato alcune immagini e un VIDEO della versione definitiva della Ariya impegnata nei test sulle strade giapponesi. La prima Suv elettrica del marchio, infatti, si trova nelle ultime fasi della messa a punto in vista del debutto commerciale: in Italia sarà possibile acquistarla entro la fine di quest'anno, ma i prezzi non sono ancora noti. Fino a 500 km di autonomia. La Ariya segna un punto di svolta per l'alleanza Renault-Nissan: il modello, infatti, porta al debutto la piattaforma modulare pensata per modelli a zero emissioni dotati di batterie da 63 o 87 kWh e due motori, uno per asse, che creano la trazione integrale denominata e-4orce. L'autonomia sarà compresa tra 400 e 500 km, mentre i livelli di potenza sono compresi tra 218 e 394 CV. All'avanguardia anche il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha pubblicato alcune immagini e undella versione definitiva dellaimpegnata nei test sulle strade giapponesi. La prima Suvdel marchio, infatti, si trova nelle ultime fasi della messa a punto in vista del debutto commerciale: in Italia sarà possibile acquistarla entro la fine di quest'anno, ma i prezzi non sono ancora noti. Fino a 500 km di autonomia. Lasegna un punto di svolta per l'alleanza Renault-: il modello, infatti, porta al debutto la piattaforma modulare pensata per modelli a zero emissioni dotati di batterie da 63 o 87 kWh e due motori, uno per asse, che creano la trazione integrale denominata e-4orce. L'autonomia sarà compresa tra 400 e 500 km, mentre i livelli di potenza sono compresi tra 218 e 394 CV. All'avanguardia anche il ...

