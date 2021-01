Nintendo | un affascinante video ci riporta al 1990 alla scoperta dell' iconico NES

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Su YouTube è spuntato undi 20 minuti che ci offre uno sguardo dietro le quinte diof America nel, mostrando di tutto, dproduzionericerca e sviluppoa grande N. Mentre una parte delè narrata o presenta interviste, la maggior parte è semplicemente un filmato che cattura le attività quotidiane dei dipendenti, compresi gli operai che assemblano le amate console NES a mano. Se questo nostalgico sguardo indietro nel tempo è di vostro gradimento, lo stesso account YouTube ha molte altre cose che dovreste vedere, tra cui il lancio di iMac nel 1998 e un viaggio in Toys 'R' Us nel 1991. Leggi altro...

