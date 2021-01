“Niente da fare”. Sanremo 2021, la brutta notizia ha sconvolto tutti: “Non sarà un festival come gli altri…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Contrariamente a quanto auspicato dal direttore artistico e conduttore Amadeus, il festival di Sanremo 2021 non sarà un festival normale. L’emergenza Coronavirus continua nonostante gli arrivi dei primi vaccini e il nuovo Dpcm è stato prolungato fino al prossimo 5 marzo. La 71esima edizione della kermesse musicale si terrà dal 2 al 6 marzo. Dovrà quindi attenersi alle rigide regole imposte dal Governo Conte per contenere i contagi da Covid-19. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di uno slittamento – magari ad aprile – ma in accordo con gli sponsor la Rai ha confermato Sanremo 2021 per la prima settimana di marzo. Il prefetto di Imperia ha però chiarito che il pubblico non potrà presenziare all’evento. come per altri teatri, sale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Contrariamente a quanto auspicato dal direttore artistico e conduttore Amadeus, ildinonunnormale. L’emergenza Coronavirus continua nonostante gli arrivi dei primi vaccini e il nuovo Dpcm è stato prolungato fino al prossimo 5 marzo. La 71esima edizione della kermesse musicale si terrà dal 2 al 6 marzo. Dovrà quindi attenersi alle rigide regole imposte dal Governo Conte per contenere i contagi da Covid-19. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di uno slittamento – magari ad aprile – ma in accordo con gli sponsor la Rai ha confermatoper la prima settimana di marzo. Il prefetto di Imperia ha però chiarito che il pubblico non potrà presenziare all’evento.per altri teatri, sale ...

Poste Italiane a Barberino di Mugello è in vena di scherzi. Capita di rado che si lasci per oltre un anno il capoluogo di un comune di undicimila abitanti, e con una rilevante area produttiva, sprovvi ...

Jonathan Safran Foer. È facile salvare il pianeta (se sai come farlo)

Nonostante il Covid, Trump e i (falliti) tentativi di diventare vegetariano, lo scrittore Jonathan Safran Foer vede una luce in fondo al tunnel. Che passa attraverso i vaccini, l’innovazione e i giova ...

Poste Italiane a Barberino di Mugello è in vena di scherzi. Capita di rado che si lasci per oltre un anno il capoluogo di un comune di undicimila abitanti, e con una rilevante area produttiva, sprovvi ...

Jonathan Safran Foer. È facile salvare il pianeta (se sai come farlo)

Nonostante il Covid, Trump e i (falliti) tentativi di diventare vegetariano, lo scrittore Jonathan Safran Foer vede una luce in fondo al tunnel. Che passa attraverso i vaccini, l'innovazione e i giova ...