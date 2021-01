Nicola Gratteri, il magistrato che piace a destra e sinistra ma non sempre ai giudici (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel 2014 Matteo Renzi lo voleva ministro della Giustizia. È stato a un passo dal diventarlo. Poi il progetto si è fermato. Le voci, confermate il diretto interessato anni dopo, narrano che a stopparlo fu l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Cinque anni dopo, agli albori del secondo governo Conte, qualche rumor su un suo possibile incarico ai vertici di via Arenula è circolato. Poi, invece, Alfonso Bonafede è rimasto nel posto che ricopriva già da più di un anno. Non è entrato a far parte di alcun governo Nicola Gratteri, eppure il magistrato calabrese, dal 2016 al vertice della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è sostenuto vigorosamente dai politici. Quale che sia il loro colore. “Mi fido di Gratteri”, diceva, fieramente, senza aggiungere molto altro, Matteo Salvini, quando veniva ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel 2014 Matteo Renzi lo voleva ministro della Giustizia. È stato a un passo dal diventarlo. Poi il progetto si è fermato. Le voci, confermate il diretto interessato anni dopo, narrano che a stopparlo fu l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Cinque anni dopo, agli albori del secondo governo Conte, qualche rumor su un suo possibile incarico ai vertici di via Arenula è circolato. Poi, invece, Alfonso Bonafede è rimasto nel posto che ricopriva già da più di un anno. Non è entrato a far parte di alcun governo, eppure ilcalabrese, dal 2016 al vertice della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è sostenuto vigorosamente dai politici. Quale che sia il loro colore. “Mi fido di”, diceva, fieramente, senza aggiungere molto altro, Matteo Salvini, quando veniva ...

Emagorno : È di questa mattina 'Basso Profilo' una nuova, importante, operazione anti 'Ndrangheta coordinata dal Procuratore,… - Armageddon5567 : Ragazzi, non siate tristi, abbiamo perso Piercamillo Davigo, ma ora abbiamo Nicola Gratteri. Amen - CarriaggioM : RT @MassimoMainard1: Sono 30 anni che Nicola Gratteri vive sotto scorta, eppure se le indagini da lui condotte portano ad accusare un polit… - isulanabianchi : RT @lauriesail: Nuova retata di Procuratore Nicola #Gratteri in #Calabria con arresto di 48 persone, compreso dirigenti partito UDC e Gover… - lauriesail : Nuova retata di Procuratore Nicola #Gratteri in #Calabria con arresto di 48 persone, compreso dirigenti partito UDC… -