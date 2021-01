Niccolò Zenga al veleno | “Sarò il contrario di mio padre”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante”. Lo ha detto, figlio di Walter, durante il Grande Fratello Vip di cui è attualmente un concorrente.ha attaccato ilper il suo rapporto con la famiglia, ma anche la moglie Roberta Terminali non è stata da meno: “Da Osimo portavo i miei figli a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. SportFace.