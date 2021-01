Netflix contro i siti porno che condividono le scene di sesso di Bridgerton

Leggi su wired

(Di giovedì 21 gennaio 2021) I motivi del successo di, la prima serie originale prodotta da Shonda Rhimes e sbarcata sua Natale, sono sicuramente molteplici, ma da più parti si sottolinea che l’avvenenza del cast abbia giocato un ruolo fondamentale. A ciò si aggiunga che sono davvero numerosi i momenti in cui gli attori principali appaiono svestiti e spesso impegnati indiintense. Non stupirà i più smaliziati, dunque, che proprio quelleabbiano iniziato a circolare in rete non solo sotto forma di innocui meme, ma direttamente suiche fanno da aggregatori di film erotici come PornHub. Il che non sta piacendo a, che avrebbe iniziato in questi giorni una dura campagna. Alcuni magazine scandalistici, tra i quali Page Six e The Sun, riportano che i ...